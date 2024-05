Wegen der ankündigten Wetterprognose, die Starkregen und Gewitter voraussagt, fällt der diesjährige Naumburger Meister-Markt am Wochenende aus. Das für Sonnabend geplante Lesefest wird in die Naumburger Stadtbibliothek verlegt.

Naumburg/hbo/cm - Aufgrund der Wetterprognose, die anhaltend starken Regen und Gewittern in Aussicht stellt, haben die Veranstalter des Naumburger Meister-Markts gemeinsam mit den Vereinigten Domstiftern einvernehmlich beschlossen, den für dieses Wochenende geplanten Naumburger Meister Markt abzusagen. Dazu heißt es in einer Mitteilung der Domstifter: „Der Domgarten wird am ersten Juniwochenende geschlossen bleiben, wir wollen bei der Prognose mit den starken Regenfällen und dem daraus resultierenden rutschigen Boden im Domgarten kein Risiko für die Besucher eingehen“, sagt Juliane Spielberg, die sich für die Veranstaltungen bei den Vereinigten Domstiftern verantwortlich zeigt.

Dadurch entfällt neben dem Kunsthandwerkermarkt auch das „Rendezvous im Garten“, die Sonderführung „Es grünt so grün“ und die Turmführungen für Kinder am Kindertag. „Wir freuen uns trotzdem auf die Besucher, die den Dom am Wochenende erkunden möchten, denn nicht alles fällt ins Wasser“, sagt Juliane Spielberg.

Das im Domgarten geplante Lesefest am Sonnabend wird in die Naumburger Stadtbibliothek verlegt. „Aufgrund der aktuellen Wetterprognose und der Warnung vor Starkregen haben die Organisatoren entschieden, das Lesefest wetterfest zu machen“, teilt Bibliotheksleiterin Sabine Matzner mit. Am Sonnabendnachmittag zwischen 13 und 17 Uhr wird somit die Bibliothek im City-Kaufhaus zum Lese-Paradies. Verschiedene Leseinseln laden zum Zuhören, Schmökern und Träumen, Aktionen mit Kinderbüchern, Spielen und ein Basteltisch zum Mitmachen und Spaß haben ein, heißt es in der Ankündigung weiter.

Das Lesefest ist eine gemeinsame Aktion von Naumburger Stadtbibliothek und der Lesepaten des Bürgervereins. Es werden Getränke, Kaffee und selbst gebackener Kuchen zugunsten der Projekte der Lesepaten verkauft. Der Eintritt zum Lesefest ist frei.