Naumburg/hbo. - Ende vergangener Woche kündigte Tageblatt/MZ an, dass die Baustelle an der Naumburger Jägerstraße nahe der Halleschen Straße im Laufe des Freitags beendet und die Straße freigegeben wird. Wer am Samstag oder auch jetzt am Montag dort langfahren wollte, musste sich aber wundern, eher sogar kräftig ärgern. Denn die Jägerstraße ist weiterhin gesperrt. Grund dafür ist aber keineswegs eine faule Baufirma, sondern ein Behörden-Dschungel, der manchmal noch undurchsichtiger ist, als man es eh schon annimmt.

Was ist passiert? Für Außenstehende wirkte die Baustelle wie eine (!) Baustelle. Im strengen Behördensinne ließen dort aber zum einen der Landkreis und zum anderen die Stadt Naumburg Schäden beheben. Der Landkreis schickte nun am Donnerstag zunächst eine Falschmeldung und dann die bekannt gewordene Freitags-Freigabe. „Damit meinte mein Kollege aber lediglich die von uns zu verantwortende Sperrung“, so eine Sprecherin des Kreises am Montag gegenüber Tageblatt/MZ. Und auf unsere Nachfrage, warum in der E-Mail nicht wenigstens erwähnt wird, dass dies keine komplette Straßenfreigabe nach sich zieht, weil ja die Baustelle der Stadt noch nicht fertig ist, hieß es, dass sich der Kreismitarbeiter ja nicht zu Maßnahmen einer anderen Behörde äußern wird.

Kurzum: An der Jägerstraße, so teilte nun die Stadt mit, wird bis voraussichtlich diesen Freitag, 22. November, eine „Gasstörung“ behoben; zudem wird ein „neuer Hausanschluss“ gesetzt. Eine zusätzliche „Straßenreparatur auf Höhe der Hausnummern 74-76 a konnte indes fertiggestellt werden, so dass die Jägerstraße bis zur Sixtus-Braun-Straße nun wieder normal befahren werden kann“, heißt es aus dem Rathaus. Das Halteverbot in der Thomas-Müntzer-Straße bleibe aufgrund der Umleitung der Buslinien noch bis zum Abschluss der Maßnahme, also bis voraussichtlich Freitag, bestehen.