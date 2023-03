Naumburg - Frank Ritter hat die erste Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 52-jährige Naumburger ist Fan von Borussia Mönchengladbach, arbeitet im „Apfelmarkt“ in der Halleschen Straße und kam als Einziger der rund 350 Mitspieler auf 16 Punkte - und das aus nur acht Partien, weil das Spiel der Mertendorfer abgesagt wurde und die Begegnung der SG Lossa/Rastenberg nach einem kurzfristigen Heimrecht-Tausch nicht in die Wertung kam. Der Gesamteinzelsieger darf sich am Saisonende auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Frank Ritters Tipps:

FC RSK Freyburg - TSV Leuna 1:0/2:1

BSC Laucha - Wacker Wengelsdorf 1:0/1:0

SC Naumburg II - Gleinaer SV 3:0/3:0

Baumersroda II/Burgscheidungen - Lossa/Rastenberg II 0:2/0:2

FSV Klosterhäseler - LSG Goseck 3:3/2:0

Mertendorf - Teuchern/Nessa II abgesagt

Nebra - Großgrimma/Hohenmölsen 4:1/2:0

SC Naumburg II - TSV Großkorbetha 1:0/1:0

Grün-Gelb Osterfeld - Baumersrodaer SV 0:2/1:2

Lossa/Rastenberg - Kretzschau nicht gewertet

Stand der Gesamtwertung

1. Frank Ritter (Naumburg) 16

2. Christian Schimske (Naumburg) 15

3. Chris Kowsky (Karsdorf) 13

3. Christian Schüler (Naumburg) 13

3. Steve Flechtner (Gröst) 13

6. Thomas Stichling (Burgscheidungen) 12

6. Lucas Hoffmann (Weischütz) 12

6. Steffen Premper (Karsdorf) 12

6. Noreen Broneske (Weischütz) 12

6. Maximilian Gorn (Memleben) 12

Bestes Team der ersten Runde war „Reaktor“ - das sind Christian Schimske aus Naumburg und der Eulauer Mirko Töpfer - mit 11,0 Zählern im Schnitt. Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder. (tok)