Naumburger Feuerwehr im Doppel-Einsatz: Herd angelassen und Laube abgebrannt

Naumburg - Gleich zweimal musste am Mittwochabend die Feuerwehr in Naumburg ausrücken. 18.20 Uhr wurde sie in die Eckardtstraße gerufen, wo eine Bewohnerin des Erdgeschosses das Haus verlassen, jedoch vergessen hatte, ihren Herd auszuschalten. Als sie zurückkam, bemerkte sie den Signalton eines Rauchmelders und die Rauchentwicklung. Die Hitze hatte derweil ein Küchengerät zerstört.

Die Frau wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung, die laut Polizeiangaben weiter bewohnbar ist.

In einem Haus in der Naumburger Eckardtstraße war es zuvor zu einem Brand in einer Erdgeschoss-Wohnung gekommen. Eine Frau hatte vor dem Verlassen des Hauses vergessen, den Herd auszuschalten. (Foto: Torsten Biel)

Etwa zwei Stunden später waren die Feuerwehrkräfte dann in Richtung Roßbacher Straße unterwegs. Dort, in der Gartensparte an der Bahnstrecke, stand eine Laube in Flammen. Sie brannte trotz der Bemühungen der Kameraden komplett aus.

Bereits vor reichlich einer Woche war es nicht weit vom diesmaligen Einsatzort, nämlich in Almrich, ebenfalls zu einem Laubenbrand gekommen. Damals wurde ein technischer Defekt als Ursache vermutet. (hbo)