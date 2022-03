Naumburger Citykaufhaus: Erst mal nur „Mäc-Geiz“

Naumburg - Im Citykaufhaus wird gemalert, gewerkelt und geputzt - zumindest im großen Verkaufsraum links vom Eingang. Und mancher Naumburger, der das Treiben in dem Einkaufsgebäude in der Salzstraße seit vielen Jahren beobachtet, wird denken: „Na, geht es da endlich voran.“ Doch auf dem Marsch weg vom tristen Ist-Zustand zum florierenden Shoppingcenter erfolgt erst mal nur ein kleiner Zwischenschritt.

Der seit vielen Jahren rechts neben dem Eingang befindliche Discounter „Mäc-Geiz“ zieht aus beziehungsweise um und wird dann links vom Eingang seine Kunden empfangen. Schreibwaren-, Bastel-, Party- und Haushaltsartikel stehen dann auf 420 statt wie bisher 350 Quadratmetern zur Verfügung. Auf die Belegschaft habe der Kurzdistanz-Umzug keine Auswirkung, war vom Unternehmen zu erfahren, das aus Landsberg nahe Halle insgesamt 290 Filialen, die meisten davon in den neuen Bundesländern, betreibt.

In den künftigen Mäc-Geiz-Räumen wird noch gewerkelt. (Foto: Torsten Biel)

Geplant ist der Umzug am letzten Märzwochenende. Am Sonnabend, 26., soll noch in der alten, am Montag, 28. März, schon in der neuen Filiale verkauft werden. So lautet der Zeitplan. Was aber passiert dann mit der leer werdenden, bisherigen „Mäc-Geiz“-Fläche? In Naumburg wird gemunkelt, der „Netto“-Markt des Citykaufhauses wird erweitert und damit womöglich auch endlich aufgewertet. Da sei etwas dran, es werde verhandelt, aber einen Vertragsabschluss gebe es noch nicht, war am gestrigen Freitag von Böckeler Immobilien, dem Naumburger Verwalter des Citykaufhauses, zu erfahren. Die „Netto Marken-Discount Stiftung & Co.“ wollte auf Anfrage unserer Zeitung wegen des „frühen Planungsstatus“ hingegen noch „keine weiteren Informationen“ geben.

Und wie sieht es mit dem Rest des Citykaufhauses aus? Zwei große Verkaufsflächen und ein ehemaliges Café stehen im Obergeschoss des Gebäudes leer. Es heißt, auch hier gebe es Interessenten, aber noch keine konkreten Neuigkeiten.

Eine Aufwertung hat das Objekt in der Salzstraße im Mai 2019 erfahren. Da zog die Stadtbibliothek ein. Doch wie lange wird sie bleiben? Schon damals hatte es vielen Stadträten missfallen, mit der Bibliothek in ein fremdes Gebäude zu ziehen und üppige Miete bezahlen zu müssen. Zur jetzigen Lösung kam es, weil man sich auf keine stadteigene Immobilie hatte einigen können. „Die Bibliothek war schon bei den jüngsten Haushaltsdiskussionen ein wichtiges Thema und wird es wohl auch bleiben. Noch läuft die erste Mietperiode. Doch der Gemeinderat wird entscheiden müssen, wie lange sich die Stadt die Mietzahlungen leisten kann und will“, sagte Bau-Fachbereichsleiterin Ute Freund gestern auf Anfrage.