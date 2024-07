Die Schüler der Uta-Grundschule in Naumburg zeigen es: Sie sind so viele, dass die Schule nicht schließen muss.

Naumburg - Zu einiger Verwirrung führte am gestrigen Dienstag der Artikel „Droht acht Grundschulen das Aus?“. Darin geht es um einen Vorstoß des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt, das künftig die Mindestanzahl von Erstklässlern an Grundschulen von 15 auf 25 hochstufen will.