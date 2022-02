Naumburg - Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer, der ein Kind auf dem Elektrokleinstfahrzeug mitfahren ließ, wurde am Samstagnachmittag am Kramerplatz in Naumburg angehalten und kontrolliert.

Bei ihm wurden Drogen festgestellt und beschlagnahmt. Ein Schnelltest offenbarte, dass der Naumburger unter dem Einfluss illegaler Drogen stand. Gegen den Mann wird nun ermittelt. (mhe)