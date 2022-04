Naumburg: Stromverteiler defekt, Gartenlaube steht in Flammen

Feuerwehr und Polizei rückten am Montagabend in Naumburg zu einem Laubenbrand aus.

Naumburg - Am späten Montagabend kam es in einer Naumburger Gartenanlage an der Roßbacher Straße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Auf einer Parzelle waren Teile einer Laube, Nadelgehölz und Sträucher in Brand geraten. Die Flammen konnten von den Einsatzkräften gelöscht werden.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein defekter Stromverteilerkasten für Funkenflug gesorgte hatte, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Dienstag mit. (hbo)