Naumburg. - Im Rahmen der derzeitigen Diskussion um die Erhöhung der Parkgebühren in Naumburg rücken auch die Campingplätze in den Fokus. Denn die Domstadt ist ein sehr beliebtes Ziel für Caravan-Touristen. Diese nutzen die Campingplätze in Bad Kösen und Stendorf oder natürlich den am Naumburger Blütengrund, wenngleich für diesen bei laufendem Betrieb ein neuer Pächter gesucht wird, der 2026 übernehmen soll. Doch die Stadt hat noch zwei weitere Wohnmobil-Stellplätze.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.