Drastische Erhöhung der Naumburger Parkgebühren Autofahrer zahlen am Bahnhof bald das Dreifache, für Pflegedienste gibt's eine neue Flatrate

In Naumburg muss man ab Mai wohl deutlich mehr fürs Parken bezahlen. Am Bahnhof, Dom und Oberlandesgericht wird es am teuersten. Worauf Handwerker hoffen können, und was der OB beim Besuch seiner Mutter gemerkt hat.