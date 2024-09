Der Campingplatz Blütengrund in Naumburg braucht 2025 einen neuen Pächter. Mangelnde Investitionen und Hochwassergefahr erschweren die Suche. Auch der Zustand des Teichs bleibt ungewiss.

Campingplatz in der schönsten Lage überhaupt braucht neuen Pächter

Am Naumburger Blütengrund steht Umbruch an

Mangelnde Investitionen und Hochwassergefahr – zwei der Gründe, warum der Campingplatz am Naumburger Blütengrund sein Potenzial nicht ausschöpft.

Naumburg. - Im Vergleich zu anderen Campingplätzen hat der am Naumburger Blütengrund eine unschlagbare Fünf-Sterne-deluxe-Lage. Was die Ausstattung angeht, ist er hingegen nur „okay“ – denn so lautet auf Basis von 71 Bewertungen das Prädikat auf dem großen Portal camping.info im Internet.