Fußball im Burgenlandkreis Naumburg jetzt zweitbestes Auswärtsteam, Portugiese erzielt goldenes Tor für den FC RSK

Fußball: SCN hat in der Landesliga Kontakt zum rettenden Ufer. Jahnstädter setzen sich nach Heimsieg nun Platz vier in der Landesklasse als neues Ziel. Laucha unterliegt direktem Konkurrenten. Eine Etage tiefer geht das Regionalderby an den ESV.