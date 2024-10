Halle/Naumburg. - „Am Nachmittag war noch nicht abzusehen, dass der Tag so endet,“ umschrieb am Donnerstag im Landgericht Halle eine Gesundheits- und Krankenpflegerin, wie der Arbeitstag am 2. März 2024 in der Klinik für psychische Erkrankungen am SRH-Klinikum Naumburg verlaufen war. Als sie damals mit einer Kollegin in der überbelegten geschlossenen Station das Abendbrot austeilte, rastete ein junger Patient plötzlich komplett aus.

