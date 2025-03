Bad Kösen/Naumburg. - Nachdem er sich als 24-Jähriger seinen ersten Kreuzbandriss zugezogen hatte, der zunächst das Ende der aktiven Laufbahn als Fußballer bedeutete, wollte Max Krause in irgendeiner anderen Form mit seinem Heimatverein verbunden bleiben. Und so bot sich der Bad Kösener damals an, für die Kicker der SG Blau-Weiß die Platzpflege auf der Anton-Zinner-Sportstätte, in Schussweite zum Gradierwerk gelegen, zu übernehmen.

