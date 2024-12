Sie strickt Textilien aus selbst bearbeiteter Schafwolle, er schnitzt Tannenbäume aus Holz: Was zwei Ruheständler am zweiten Adventswochenende umtreibt.

Nach Advent in den Höfen: Für Paar aus Seidewitz heißt es nun ordentlich rumspinnen für Debüt in der Heimat

Casekirchen/Seidewitz - Alles neu macht – in diesem Fall ausnahmsweise mal – der Dezember. Nachdem der seit 2010 im Molauer Land steigende Weihnachtsmarkt jahrelang zwischen den Austragungsorten Sieglitz und Molau hin- und herwechselte, sollen auf Anregung des neuen Gemeindebürgermeisters Bodo Zier fortan auch die anderen Ortsteile einbezogen werden. So kommt es, dass am bevorstehenden Sonnabend in Casekirchen ein Debüt stattfindet.