Naumburg/tra - Am 14. und 15. September lädt der 11. „Naumburger Meister Markt“ dazu ein, jeweils von 10 bis 18 Uhr, durch den einzigartigen Domgarten zu schlendern und regionale und überregionale Kunsthandwerker und Gastronomen zu entdecken. Die Kunsthandwerker präsentieren kreative, innovative Ideen und Handarbeit mit Liebe zum Detail. Viele führen ihr Handwerk vor Ort vor und beantworten gern Fragen zu ihrer Handwerkskunst. So wird es viel zu staunen und zu kaufen geben.

Auch die Kinder-Dombauhütte öffnet ihre Türen für alle. An beiden Tagen können Kinder und ihre Familien herbstliche Blätter aus Transparentpapier gestalten. Außerdem findet am Sonntag ab 11 Uhr ein Fecht-Workshop im Domgarten statt. Der Eintritt in den Naumburger Domgarten ist an beiden Tagen frei.

Eigentlich sollte der beliebte Meister Markt am ersten Juni-Wochenende stattfinden. Doch aufgrund der damals vorherrschenden Wetterprognosen mit anhaltend starkem Regen und Gewittern, hatten die Veranstalter gemeinsam mit den Vereinigten Domstiftern einvernehmlich beschlossen, den Markt abzusagen. Nun also kommt man im Herbst in den Genuss des Naumburger Meister-Marktes.