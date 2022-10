MVZ Bad Bibra vor dem Aus - SRH Klinikum verweist auf Unwirtschaftlichkeit

Bad Bibra - Ein empfindlicher Engpass in der medizinischen Versorgungslandschaft bahnt sich mit dem Jahreswechsel für Bad Bibra und Umgebung an. „Das SRH Klinikum Burgenlandkreis hat uns mitgeteilt, dass es wegen Unwirtschaftlichkeit das MVZ hier in Bad Bibra schließen wird. Den Mietern wurden ihre Verträge fristgerecht zum 31. Dezember gekündigt“, teilte Monika Ludwig, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne, gestern mit. Betroffen sind die Praxen einer Physiotherapeutin, einer Ergotherapeutin, einer Orthopädin, eines nur an einigen Tagen praktizierenden Facharztes für Psychiatrie sowie eine Reha-2000-Niederlassung und ein Notarztstandort. Das sei, laut Monika Ludwig, ein Riesenproblem, das nicht nur das Gebiet der Verbandsgemeinde betreffe, sondern auch bis nach Thüringen und in den Saalekreis ausstrahle, weil Patienten aus diesen Regionen ebenfalls in Bad Bibra mit versorgt würden.

