Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag auf der B 87 in Eckartsberga. Eine Mutter und ihr Kind wurden dort von einem Auto erfasst, als sie gerade die Straße überqueren wollten.

Mutter und Kind werden in Eckartsberga von Auto erfasst - B87 kurzzeitig voll gesperrt

Der Rettungsdienst kam am Dienstag auf der B87 in Eckartsberga zum Einsatz.

Eckartsberga/hbo. - Auf der Hauptstraße in Eckartsberga kam es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher nicht geklärter Ursache, wie die Polizei berichtet, verlor eine 57-jährige Frau die Kontrolle über ihr Auto und erfasste eine 47-jährige Mutter, die gerade mit ihrem elfjährigen Sohn die B87 queren wollten.

Die Mutter wurde dabei schwer verletzt und anschließend ebenso wie ihr leicht verletztes Kind in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Autofahrerin kam zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum, heißt es. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Bundesstraße 87 war aufgrund der Unfallaufnahme am Dienstagmorgen kurzzeitig voll gesperrt.