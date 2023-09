Naumburg - Wenn am vorletzten Wochenende im September die Stadt Naumburg rund um ihre Stadtkirche St. Wenzel wieder einmal zu einer klingenden Musikstadt wird, liegt dies am alle zwei Jahre stattfindenden Musikfestival „Hildebrandt-Tage“. Im Zentrum steht dabei vom 22. bis 25. September erneut die weltberühmte, einst von Bach abgenommene Hildebrandt-Orgel mit ihrem unverwechselbaren Klang, aber genauso werden sich der Marktplatz, der Wenzelsturm, die Marien-Magdalenen-Kirche, das Foyer des Theater Naumburg und der Ratskellersaal zu Spielorten des Festivals verwandeln.

Innerhalb von vier Festivaltagen werden neben einem international bekannten Barockorchester und einem der weltweit führenden Pop/Jazz/Klassik-Vokalensembles zahlreiche aufstrebende junge Nachwuchskünstler, die am Beginn einer vielversprechenden Karriere stehen, sowie etablierte Solokünstler zu erleben sein, heißt es in der Ankündigung.

Musikalisch spanne sich der Bogen dabei von groß besetzten Krönungsmusiken mit anschließender Feuerwerksmusik von Händel über ein großes Open-Air-Crossover mit dem Titel „Groovin’ Bach“ bis hin zu einem Arrangement Bachscher Solokonzerte für Orgel und Marimbaphon und Bachs Kaffeehaus-Kantate im passenden Ambiente. „Verbindendende Elemente der einzelnen Programmpunkte sind dabei die besondere künstlerische Qualität sowie ein ebenso unverwechselbares und vielseitiges Klangerlebnis wie jenes, das die Hildebrandt-Orgel bietet“, kündigt Naumburgs Wenzelsorganist Nicolas Berndt, der als künstlerischer Leiter der Hildebrandt-Tage (Programm online unter www.hildebrandt-orgel.de) fungiert, an.

Ein Bürger-Instrument

Während des diesjährigen Festivals stehen zwei Leitgedanken im Vordergrund, fügt er sogleich hinzu: „Zum einen möchten wir mit den Hildebrandt-Tagen aufzeigen, welch bedeutende Spuren einer der größten Komponisten der Menschheitsgeschichte in Naumburg hinterlassen hat. Denn die Hildebrandt-Orgel ist nichts Geringeres als ein Teil von Bachs musikalischem Testament.“ In diesem Sinne wird auch der Intendant des Leipziger Bachfestes, Prof. Dr. Michael Maul, einen Festvortrag halten, der sich dem Thema „Warum Naumburg ein authentischer Bachort ist“ widmet. Eingeladen wird dazu am Samstag, 23. September, ab 14 Uhr ins Theater Naumburg.

Und so tauchen auch Bachs Werke in den verschiedenen Programmen des Festivals immer wieder auf - in gewohnten wie in neuartigen Formen. „Zum anderen war und ist die Hildebrandt-Orgel im besten Sinne ein ’Bürger-Instrument’ - von der Bürgerschaft beziehungsweise dem Rat der Stadt für ihre Bürger errichtet“, so der künstlerische Leiter.

Open-Air im Herzen der Stadt

„Deshalb möchten wir“, fährt Nicolas Berndt fort, „gerade mit den zahlreichen Open-Air-Programmpunkten im Herzen der Stadt ausnahmslos alle einladen, ein Fest der Musik zu feiern – rund um Naumburgs bedeutendes ’Klangzentrum’ mit herausragenden Künstlerinnen und Künstlern, die ihre pure Freude an der Musik ausleben.“

Da die Plätze einzelner Spielstätten der diesjährigen Hildebrandt-Tage in Naumburg teilweise begrenzt sind, wird empfohlen, Karten im Vorverkauf bei der Tourist-Information der Stadt Naumburg Markt 6, Telefon 03445/27312, E-Mail: [email protected], zu erwerben.