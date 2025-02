Görschen. - Nach über zwei Jahren gab es diesen Montag, 24. Februar 2025, auf dem Hof der Naumburger Bauunion (NBU) in Görschen ein emotionales Wiedersehen: Spalierstehend hießen Geschäftsführer und Mitarbeiter André Weise willkommen. Als Polier war der 57-Jährige in dem Unternehmen tätig, bis sich am 3. Februar 2023 sein Leben abrupt änderte. An jenem Arbeitstag, an dem ein Sturm über die Baustelle am Universitätsklinikum Halle fegte, stürzte ein Baum um und riss Weise mit zu Boden. Seither ist der Hohenmölsener gelähmt. Anteilnehmend an seinem Schicksal widmete das Unternehmen vergangenes Jahr die 6. Auflage seines betriebsinternen Benefiz-Wettbewerbs „Tour de NBU“ dem ehemaligen Kollegen.

