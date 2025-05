Saale-Unstrut-Finne-Region Mit Video-Aktion: Wo kann man 2025 am besten Pfingsten feiern?

Tageblatt/MZ will in einer Umfrage herausfinden, welches Pfingstfest 2025 am meisten einen Besuch lohnt. Vorher können sich die Vereine mit einem witzigen Video vorstellen.