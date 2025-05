Gesucht! Dieser Mann soll in Bad Lauchstädt einen Vater um 14.000 Euro betrogen haben

In Bad Lauchstädt wurde ein Mann um 14.000 Euro betrogen. Nun fahndet die Polizei nach dem Täter.

Bad Lauchstädt. - Die Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Betrüger, der bereits am Freitag, 28. März, gemeinsam mit zwei weiteren Tätern einen Mann in Bad Lauchstädt um 14.000 Euro gebracht haben soll.

Demnach behauptete einer der Täter bei einem Anruf, die Tochter des Betrogenen habe einen tödlichen Unfall verursacht. Nun müsse eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro gezahlt werden. Daraufhin habe der Mann an seiner Haustür den drei Betrügern 14.000 Euro in einer Plastiktüte übergeben.

Zu einem der mutmaßlichen Betrüger liegt jetzt ein Phantombild vor:

Dieser Mann könnte einen Vater in Bad Lauchstädt um ein Vermögen gebracht haben. Wer ist er? Bild: Phantombild/Polizei

Wer weiß, um wen es sich bei dem Gesuchten handelt oder wo sich der Mann aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03461/4460 zu melden.