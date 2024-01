Während im SRH-Klinikum Naumburg kein Neujahrsbaby in Sicht ist, kamen am Silvestertag gleich zwei Babys zur Welt. Das Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe zieht Bilanz.

Oberärztin Anika Hager (Mitte) am Empfangstresen der neuen Station. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat wird jeweils 18 Uhr zum Info-Abend in den Kreißsaal eingeladen - ohne Anmeldung.

Naumburg. - Mit der Geburt gleich zweier Silvesterbabys klang für das Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am SRH-Klinikum Naumburg ein in vielerlei Hinsicht arbeitsreiches Jahr aus. Exakt 1.50 Uhr kam Anna Lucia zur Welt, deren Eltern in Hohenmölsen leben. 11.46 Uhr wurde Theo geboren, der in Markröhlitz aufwachsen wird.