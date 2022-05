Mit Sprung ins kühle Nass

Nebra - Weil die Temperaturen in den letzten Tagen immer höher kletterten, sorgt eine kleine Abkühlung für vergnügliche Abwechslung. Seit dem Wochenende ist im Terrassenschwimmbad Nebra wieder Planschen angesagt. Mit dem „Anbaden“ ist die Freibadsaison in Nebra eröffnet. Bereits vor dem Start versammelten sich zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor der beliebten Badestätte. Anreiz war wiederum das Tauchen nach den Tauchringen, um eine der begehrten Zehnerkarten zu erhaschen.

Sofort nach der Eröffnung stürzten sich die ersten mutigen Wasserratten nach dem Startschuss in das kühle Nass. Zuerst durften die jüngsten Schwimmer im Alter unter zehn Jahre im Nichtschwimmerbecken nach einem der fünf Ringe tauchen.

Anschließend versuchten die älteren Kinder und Jugendliche ihr Glück, um die nächsten fünf Ringe zu suchen. Die auf dem Grund des Beckens liegenden farbigen Ringe waren schnell gefunden und wurden gegen eine Zehnerkarte eingetauscht. So freuten sich am Ende zehn Taucher über je zehn Mal freien Eintritt ins Schwimmbad. Der Wert der Kinder-Zehnerkarte beträgt wie im vergangenem Jahr 18 Euro.

Keine Freigabe durch Amt

Lange Gesichter gab es allerdings bei den „Frühschwimmern“, die sich schon wochenlang auf das tägliche Schwimmen gefreut haben. Ihnen wurde der Sprung in die Fluten verwehrt. Das Schwimmerbecken war für das Baden gesperrt. „Es tut mir sehr leid, aber das Becken ist vom Gesundheitsamt nicht freigegeben“, sagte Schwimmmeister Karsten Könnicke. Am Freitag habe er Bescheid erhalten, dass die am Mittwoch entnommene Wasserprobe Auffälligkeiten aufweise. Die nächste Probenahme erfolgte am gestrigen Montag, so dass frühestens am morgigen Mittwoch oder Donnerstag das Schwimmerbecken bereitstehe. „Das ist natürlich sehr schade. Die Wasserqualität war doch stets sichergestellt“, bemerkte Ursula Jede. Ebenso wie Bärbel Vollbrecht gehört sie zur Seniorengruppe, die seit Jahren regelmäßig zum „Frühschwimmen“ kommt.

Damit ihr Weg nicht ganz umsonst war, nahmen sie wohl oder übel das Nichtschwimmerbecken für das Anbaden bei frischem Wind, aber Sonnenschein in Kauf. Das Thermometer zeigte zur Überraschung der Gäste milde 21 Grad Wassertemperatur an. So war es zeitweise im Wasser wärmer als draußen.

Ohne Zögern geht es in das kühle Nass des Nebraer Freibades, um Ringe zu finden. Sie werden gegen Eintrittskarten getauscht. (Foto: Gudrun Schröder)

Nach der Tauchaktion tummelten sich noch jede Menge Badefreunde im Wasser. Das lustige Spektakel wurde vom Beckenrand aus von den Besuchern bestaunt und bejubelt. Neben Könnicke und Schwimmmeister Marco Drese gehörten die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Unstruttal (VG), Jana Schumann, Nebras Bürgermeisterin Antje Scheschinski sowie Mitglieder mit ihrer Vorsitzenden des Fördervereins Terrassenschwimmbad Nebra, Kerstin Grabarse, zu den Gästen der Eröffnung.

Das Schwimmbad, in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Unstruttal, hat sich für die Sommersaison wieder schmuck gemacht. Die VG-Bürgermeisterin dankte dem Personal des Bades für die geleistete Arbeit sowie dem Förderverein für die Unterstützung und die Mithilfe, um das Bad termingerecht öffnen zu können.

„Eine wichtige Einrichtung“

„Das Freibad befindet sich wieder in einem Top-Zustand. Die Verbandsgemeinde steht nach wie vor zum Nebraer Schwimmbad. Es ist eine wichtige kulturelle Einrichtung. Ich hoffe, dass das Bad noch lange erhalten bleibt“, sagte Frau Schumann.

Große Veränderungen in Vorbereitung der Saison habe es nicht gegeben, erläuterte die VG-Chefin. Dafür seien umfangreiche Investitionen mit den erhaltenen Fördergeldern von rund einer Million Euro für die nächsten vier Jahre in mehreren Bauabschnitten in Planung. Neben den von ihr privat gespendete Rosen für die Rabatten gab es dazu von der VG eine Sitzgruppe.

Wie die Schwimmbad-Mannschaft zeigte sich in Vorbereitung der Badesaison auch der Förderverein sehr aktiv. Wie die Vorsitzende berichtete, halfen die Mitglieder, das alte Laub und Unkraut zu entfernen. Frischer Sand für den Strand wurde aufgefüllt und ein neues Sonnensegel für den Familienbereich angebracht. Zwei Schwimmkurse, je einen im Juli und August, führt der Verein wieder durch. Zum Start in die Sommersaison wünschten die zwei Schwimmmeister allen Badegästen einen angenehmen Aufenthalt im Freibad und Spaß beim Schwimmen und Entspannen.