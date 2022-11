Mit Pergola und Linden - Dresdner Architekten gewinnen Wettbewerb um Naumburgs Domplatz

Landschaftsarchitekten aus Dresden überzeugen mit Entwurf für künftigen Naumburger Domplatz. Baustart wohl frühestens 2026. Was geplant ist.

So - samt Fontänen-Brunnen - soll die Nord-West-Seite des Naumburger Domplatz einmal aussehen.

Naumburg - Mit der Rückkehr der Ringbahn zum 1.000-Jährigen der Stadt scheint es nicht zu klappen. Immerhin werden sich die Naumburger im Jahr 2028 wohl an einem völlig erneuerten Dom-Umfeld erfreuen können. Die Domstifter haben dazu diverse Hochbauprojekte inklusive Welterbezentrum in Angriff genommen, und nun zieht die Stadt mit der Gestaltung der Straße, Plätze und Fußwege nach. Dass dies ein „Premiumprojekt“ ist, so OB Armin Müller, findet auch der Bund, der für einen Ideen- und Realisierungswettbewerb über 600.000 Euro Fördermittel ausreichte.