Als erster Ort in der Verbandsgemeinde Unstruttal wird in Burgscheidungen ein Tempolimit in allen Straßen eingerichtet. Der Gemeinderat Laucha gibt in seiner Sitzung dafür grünes Licht.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 04.11.2025, 09:32
In der Burgscheidunger Kastanienallee herrscht schon Tempo 30, das soll nun auf den gesamten Ort ausgeweitet werden.
Burgscheidungen - Tempo 30 ist ein viel diskutiertes Thema. In der jüngsten Sitzung des Lauchaer Gemeinderats verlief die Debatte ruhig und führte zu einem klaren Ausgang: Einstimmig beschlossen die anwesenden Räte, das gesamte Burgscheidungen zu einer Tempo-30-Zone zu erklären.