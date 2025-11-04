Als erster Ort in der Verbandsgemeinde Unstruttal wird in Burgscheidungen ein Tempolimit in allen Straßen eingerichtet. Der Gemeinderat Laucha gibt in seiner Sitzung dafür grünes Licht.

Mit nur noch 30 durch Burgscheidungen - Weshalb der Gemeinderat Änderung befürwortet

In der Burgscheidunger Kastanienallee herrscht schon Tempo 30, das soll nun auf den gesamten Ort ausgeweitet werden.

Burgscheidungen - Tempo 30 ist ein viel diskutiertes Thema. In der jüngsten Sitzung des Lauchaer Gemeinderats verlief die Debatte ruhig und führte zu einem klaren Ausgang: Einstimmig beschlossen die anwesenden Räte, das gesamte Burgscheidungen zu einer Tempo-30-Zone zu erklären.