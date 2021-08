Mit Hybrid-Antrieb durch Naumburg

Naumburg - „Das ist schon eine starke Geschichte“, sagt Karsten Krompholz und reckt den Daumen nach oben. Seit einigen Tagen bereits lenkt der Fahrer der Personenverkehrsgesellschaft (PVG) Burgenlandkreis einen Bus mit Hybrid-Antrieb auf den Stadtlinien 101 und 102 über Naumburgs Straßen. Am vorigen Mittwoch erfolgte nun die offizielle Übergabe von insgesamt vier Neufahrzeugen, die mit dieser ressourcenschonenden Antriebstechnik ausgerüstet sind. Landrat Götz Ulrich übergab symbolisch die Schüssel an PVG-Chef Lutz Däumler.

Hybrid bedeutet die Kombination aus einem konventionellem Verbrennungsmotor und einem Elektroaggregat. „Der Hybridantrieb spielt insbesondere in unseren Stadtverkehren in Naumburg, Weißenfels und Zeitz seine Stärken aus, indem er bei den zahlreichen Anfahrvorgängen aufgrund dicht beieinander liegenden Haltestellen Unterstützung gibt. Das hilft, bis zu acht Prozent Kraftstoff sowie CO2-Emissionen einzusparen. Beim Abbremsen wird der elektrische Unterstützungsmotor wieder aufgeladen“, so Däumler.

Land und Kreis haben die Investition - zudem wurden sechs neue konventionelle Busse angeschafft - mit Fördermitteln unterstützt. Allein der Kreis steuerte 480.000 Euro zum Gesamtbudget von 2,5 Millionen Euro bei.