Im November nahm in Bad Kösen das erste Hospiz im Burgenlandkreis seine Arbeit auf. Es wird von einer 35-jährigen Größnitzerin geleitet. Was Maria Wolf auszeichnet.

Bad Kösen. - Sieben Kraniche hängen wie auf einer Perlenkette aufgereiht an einer Schnur am Fenster. Auf dem Papier stehen jeweils die Initialen, das Geburts- und das Sterbedatum eines Menschen. Was sie alle vereint: Das Lazarus-Hospiz in Bad Kösen war ihr letztes Zuhause. „Die Kraniche erinnern an sie. Nach einem Jahr wollen wir sie dann fliegen lassen“, erklärt Maria Wolf.