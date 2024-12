Polizeikontrolle in Naumburg Mit 1,83 Promille unterwegs: 61-jähriger Autofahrer wird Führerschein los

In der Naumburger Brückenstraße stoppte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Mann, der mit erheblichem „Pegel“ am Steuer saß. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,83 Promille an.