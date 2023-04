Messe informiert am 26. April virtuell über Berufe in der Pflege

Naumburg - Verantwortung für andere Menschen übernehmen, ihnen Zuwendung geben, sie pflegen und betreuen, sie bilden und fördern - Berufe in der Pflege von Kindern, Kranken und Senioren sind nicht nur gefragt, sondern bieten gute Möglichkeiten, sich zu verwirklichen und trotz aller zeitlicher und sonstiger Herausforderungen eine berufliche Karriere mit Zukunft aufzubauen.

Seit 2020 generalistische Ausbildung

Im Jahr 2020 ist dazu in Deutschland die Generalistische Pflegeausbildung eingeführt worden. Innerhalb von drei Jahren vermittelt die Fachkraftausbildung mit Unterricht an einer Pflegeschule und praktischer Ausbildung in einer Haupteinrichtung sowie weiteren Einrichtungen Kenntnisse und Fähigkeiten aus den unterschiedlichen Pflegebereichen. Die Absolventen können damit bundesweit in der Kinder-, Kranken- und Seniorenpflege arbeiten. Und dies sowohl in Krankenhäusern und Heimen als auch bei Pflegediensten.

Über Ausbildungsmöglichkeiten zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann im Burgenlandkreis sowie im benachbarten Thüringen will nun der Ausbildungsverbund „Ich will pflegen“ am Mittwoch, 26. April, von 9 bis 15 mit einer virtuellen Messe umfassend informieren. „Wir haben uns für dieses Online-Format entschieden, weil sich damit alle Interessenten zeitlich flexibel und örtlich unabhängig informieren können“, begründet Katrin Hochheiser die neue Form, nachdem die Messe im vergangenen Jahr noch als Präsenz-Veranstaltung im Naumburger „Kunstwerk Turbinenhaus“ stattgefunden hatte. „Gemeinsam mit einer Firma aus Halle platzieren wir auf dieser Online-Plattform virtuelle Messestände, mit denen sich insgesamt neun Einrichtungen präsentieren“, so die Geschäftsführerin der Medizinischen Berufs-Akademie Naumburg GmbH (MBA) weiter.

Fragen stellen per Chat

In der Zeit von 9 bis 15 Uhr gibt es damit die Möglichkeit, auf www.pflegeheldvonmorgen.deInformationsmaterial einzusehen, via Chat Fragen zu stellen oder per Video-Konferenz mit Verantwortlichen und Mitarbeitern der einzelnen Einrichtungen zu sprechen. Es sind dies die MBA Naumburg, die Stiftung Seniorenhilfe Zeitz, die Residenz am Wasserturm Hohenmölsen, die Linimed GmbH Jena, das Seniorenzentrum Am Marientor Naumburg, das Deutsche Rote Kreuz Zeitz, die Diakonie Naumburg-Zeitz sowie Pflegedienst und Tagespflege Rossol Naumburg. Eine vorherige Anmeldung zum Messebesuch oder eine Registrierung ist nicht notwendig. Allerdings wird der Zugang zur Messe erst am Mittwoch um 9 Uhr „scharfgeschaltet“. Erreichbar ist die Plattform dann über alle Online-Endgeräte.

Informieren können sich neben Schülern ab der achten Klasse auch deren Eltern. Aber ebenso sind alle weiteren Interessenten willkommen; so jene, die bereits beruflich tätig sind, sich aber neu orientieren möchten. Neben Infos zu Inhalt und Ablauf der Ausbildung gibt es außerdem Hinweise zur Ausbildungsvergütung und zu späteren Einsatzmöglichkeiten. Nicht zuletzt können Praktika angebahnt oder vereinbart werden.