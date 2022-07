Melone, Magie - und Ferien!

An der Kneipp-Grundschule werden - wie anderenorts auch - die Viertklässler verabschiedet. Stimmungsvolles Showprogramm mit Gaukler.

Gesunde Ernährung ist an der Saubacher Grundschule ein großes Thema, zumal es dank mehrerer regionaler Sponsoren allwöchentlich eine Extra-Portion „Schulobst“ gibt. Zum Sommerferien-Start sorgen Melonen-Schnitzel für Erfrischung.

Saubach - Es war ein Tag der teils fast überschäumenden Fröhlichkeit - der gleichwohl ebenso seine besinnlichen Momente hatte: Wie allerorten in unserem Bundesland klang auch an der Kneipp-Grundschule in Saubach das Schuljahr aus und wurden die Sommerferien eingeläutet - mit der Besonderheit allerdings, dass es von den nun dem Grundschulalter entwachsenen Viertklässlern Abschied zu nehmen galt.