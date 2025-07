Kriminalität in Naumburg Mehrere Hundert Euro erbeutet: Handtaschenraub an Bushaltestelle - Täter flieht auf Fahrrad

Ein Mann raubte am Mittwochvormittag in Naumburg einer Frau ihre Handtasche. In der Tasche befand sich eine gut gefüllte Geldbörse. Die Polizei hat eine besondere Vermutung.