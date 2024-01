Edeltraud Lohse feierte am Freitag, 12. Januar 2024, ihren 102. Geburtstag. Auch Viktoria Petrow, Pflegedienstleiterin im Seniorenzentrum am Stockberg in Stößen, zählte zu den zahlreichen Gratulanten.

Stößen. - An der Tür hängt eine große goldene „100“ mit den besten Wünschen der Bewohner und des Personals. Mittlerweile sind zwei Jahre vergangen. Und Edeltraud Lohse feiert erneut Geburtstag – ihren nunmehr 102. In ihrem Zimmer im Seniorenzentrum am Stockberg in Stößen stehen am Freitag mehrere bunte Blumensträuße, an den Wänden hängen Fotografien ihrer Familie, mal in Farbe, mal in Schwarz-Weiß. „So ein hohes Alter ist für uns schon etwas Besonderes“, sagt Viktoria Petrow, seit Jahresbeginn Pflegedienstleisterin im Pflegeheim.