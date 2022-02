Mast-Ausfall sorgt in Großjena für Störung im Telefonica-Netz

Großjena - In Großjena kommt es derzeit zu Einschränkungen im 4G-Netz (LTE) von Telefonica. Wie die Pressestelle des Mobilfunkanbieters 1&1, der sich dieses Netzes bedient, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, gebe es zum aktuellen Zeitpunkt zwar keine großflächige Störung, doch könne es zu „vereinzelten Beeinträchtigungen von Telefonie und Internetdiensten kommen“. Der Grund dafür seien Probleme „in der Nähe der Funkzelle bei Schloss Goseck“ seit dem 4. Februar.

Wann diese Störung behoben sein wird, so 1&1 unter Verweis auf seinen Netzpartner Telefonica, sei unklar. Weitere 2G- und 4G-Sendemasten in der Umgebung könnten allerdings die aktuelle Einschränkung kompensieren, so dass das Telefonieren in Großjena weiterhin über das 2G- und 4G-Netz möglich sei.

Das scheint allerdings nicht wirklich zu funktionieren, wie unser Leser Otto Später aus Großjena, der Kunde des Mobilfunkanbieters 1&1 ist, feststellt. „In Großjena geht nichts, man muss das Dorf verlassen, um telefonieren zu können.“ Das und der Umstand, dass er mobile Daten nicht nutzen kann, seien sehr ärgerlich und nicht zeitgemäß. Inzwischen hat er aber nach einigen (Festnetz-)Telefonaten mit 1&1 eine plausible Antwort erhalten. Demnach treffe der Sendemastausfall Großjena besonders, da es ungünstig in einer Senke liege. Das Problem solle so schnell wie möglich behoben werden. (mhe)