Mäßige Ernte für Pilzfreunde trotz Regens

Bucha - Das vergangene Pilzjahr im Burgenlandkreis erwies sich als eher enttäuschend, obwohl es seit Jahren wieder eine höhere Niederschlagsmenge gegeben hatte. Bis Ende November waren es immerhin 708 Liter pro Quadratmeter. Letztmalig gab es im Jahr 2010 eine so hohe Jahresniederschlagsmenge. Allerdings ist die Verteilung über die Kalendermonate sehr unterschiedlich, an einigen Tagen kam es zu anhaltendem Dauerregen. Dem gegenüber stehen stets längere Zeitabschnitte von zehn und mehr Tagen am Stück, an denen nichts oder kaum etwas vom Himmel herunterkam.