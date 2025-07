Zwei bislang unbekannte Männer haben sich am Dienstag in der Albert-Schweitzer-Straße in Naumburg als Ableser ausgegeben. Aus einem Haus konnten sie so Schmuck stehlen. Die Polizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf und einer Warnung an die Bevölkerung.

Naumburg/tra - Mit einem Zeugenaufruf wendet sich die Polizei an die Bevölkerung. Am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Männer ein Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Naumburg betreten. Gegenüber einer Bewohnerin gaben sie an, dass sie Zählerstände zu kontrollieren hätten. Trotz Skepsis seitens der Geschädigten gelangte einer der Männer in ihre Wohnung.

Obwohl er von der Bewohnerin mehrfach aufgefordert worden war, die Wohnung wieder zu verlassen, ging er erst, nachdem er alle Räumlichkeiten abgesucht hatte. Der zweite Mann hielt sich an der Wohnungstür auf. Im Nachgang stellte die Frau fest, dass diverser Schmuck entwendet worden war. Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten konnten trotz umfangreicher Fahndung keine Tatverdächtigen mehr in der Nähe feststellen.

In der betroffenen Wohnung wurden Spuren gesichert. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Hinweise: Hat jemand zur erwähnten Zeit in der Umgebung der Albert-Schweitzer-Straße verdächtige Personen wahrgenommen? Wurden auch Sie verdächtig angesprochen oder befand sich ein Fremder an beziehungsweise in Ihrer Wohnung?

Die Polizei warnt: Ablesedienste erscheinen niemals ohne Vorankündigung. Lassen Sie sich einen Dienstausweis vorzeigen. Halten Sie im Zweifel Rücksprache mit Ihren Versorgungsunternehmen oder kontaktieren Sie die Polizei bei besonders aufdringlichem oder aggressivem Verhalten.

Hinweise nimmt das zuständigen Polizeirevier Burgenlandkreis telefonisch unter 03443/ 28 22 93 entgegen.