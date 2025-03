Naumburg/hbo - Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 87 im Naumburger Ortsteil Almrich ereignete. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war dort ein 88-jähriger Autofahrer in Richtung Bad Kösen unterwegs, als er „aus bisher noch ungeklärter Ursache“ seine Fahrbahn verließ und in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sein Wagen frontal mit einem Auto zusammen, in dem ein 42-Jähriger und eine 40-Jährige saßen.

Das Paar wurde durch den Crash leicht verletzt, der Rentner hingegen erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen werden. Es entstand massiver Schaden an den beiden Autos. Deren Bergung führte zu einer etwa dreistündigen Vollsperrung der B87.