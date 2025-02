Bei einem Unfall am Freitagabend zwischen der „Henne“ und Naumburg wird ein Mann leicht verletzt. Schwerer erwischte es einen 60-Jährigen, der nahe Eckartsberga stark alkoholisiert in den Graben fuhr.

Mann fährt in Straßengraben und sorgt auf der L205 für eine Vollsperrung

Die Polizei musste am Freitagabend zu Unfällen nach Naumburg und Eckartsberga ausrücken.

Naumburg/Eckartsberga/hbo. - Zwei schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Freitagabend nahe Naumburg sowie Eckartsberga. Kurz nach 20 Uhr kam zwischen dem Ortsteil „Henne“ und Naumburg ein Autofahrer mit seinem VW kurz hinter der Bahnunterführung von der L205 ab.

Totalschaden am VW

Wie die Polizei mitteilt, fuhr das Auto zunächst gegen einen Baum und dann in den Straßengraben. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der VW erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz, wobei die Landesstraße für eine Weile sogar komplett gesperrt werden musste.

Stark alkoholisiert gegen Zaun und nach Unfall schwer verletzt

Schwerer erwischte es sogar noch einen 60-jährigen Autofahrer, der am Freitag gegen 18.30 Uhr auf der Buttstädter Straße in Richtung Eckartsberga unterwegs war. Auch er kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Das Fahrzeug kam anschließend im Graben zum Stehen. „Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, war der Mann immens alkoholisiert. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste daraufhin in eine Klinik gebracht werden“, teilt die Polizei mit. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, der Pkw abgeschleppt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens könnten derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden, heißt es. Die Polizei untersucht nun den genauen Hergang des Unfalls.