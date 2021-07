Naumburg/MZ - Bei einem Streit in einer Wohnung in Naumburg sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es zwischen einer 57-jährigen Frau und einem 62-jährigen Mann zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Daraufhin soll der Mann zu einem Messer gegriffen und sowohl sich selbst als auch die 57-Jährige verletzt haben. Beide mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.