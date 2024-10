Als sie gerade wegen einer Ölspur in Stößen einen Feuerwehreinsatz absichern, fällt Polizeibeamten an einem vorbeifahrenden Linienbus etwas Merkwürdiges auf. Wer nun die Kosten tragen soll.

Stößen/hbo. - Während die Polizei am Mittwochvormittag in Stößen der Feuerwehr bei der Absperrung der Zeitzer Straße half, da dort eine Ölspur beseitigt werden musste, fiel den Beamten ein Linienbus auf, der während der Fahrt augenscheinlich Betriebsstoffe verlor. Das Fahrzeug konnte kurz darauf am Stößener Ortsausgang gestoppt werden. Tatsächlich trat in der Nähe des Einfüllstutzens eine erhebliche Menge Diesel aus. Zur Beseitigung der zusätzlichen Straßenverunreinigung musste die Ölwehr angefordert werden. Die Kosten des Einsatzes werden laut Polizeiangaben dem Verursacher in Rechnung gestellt.