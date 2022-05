Lebenselixier für Denkmal: Im Herzoglichen Weinberg geht Bewässerung in Betrieb

Bundesministerium reicht für die Anlage in Freyburg Fördermittel aus. Zunehmende Trockenheit beschäftigt Winzer.

Freyburg - Frisch und im zarten Grün zeigen sich die ersten Triebe des Weins. Neu sind auch die schwarzen Schläuche, die sich wie Schlangen von Rebstock zu Rebstock ziehen. Auf fünf Kilometern Länge, selbst auf die obersten Terrassen hinauf. Wasser braucht der Herzogliche Weinberg in Freyburg, dem die Trockenheit der letzten Jahre zugesetzt hat, wie ein Luftbild von 2020 des Geo-Naturparks Saale-Unstrut-Triasland beweist. Der Verein ist Eigentümer, die Freyburger Winzervereinigung seit zwei Jahren Pächter und Bewirtschafter. Beide haben eine Tröpfchenbewässerung auf den Weg gebracht, die am Montag in Betrieb gegangen ist.