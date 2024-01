Naumburg/hbo - In der Nacht zum Freitag meldete ein unbeteiligter Zeuge der Polizei einen Verkehrsunfall an der Naumburger Jakobsmauer. Dort hatte er ein schwarzes Auto dabei beobachtet, wie es in zügigem Tempo rückwärts um eine Kurve gelenkt wurde, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Im Anschluss ertönte ein lauter Knall. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten Schäden an der Fassade eines anliegenden Wohnhauses festgestellt werden. Der Verursacher war jedoch bereits geflüchtet.

Die Beamten nahmen am Unfallort Spuren auf und konnten auch einige zurückgebliebene Fahrzeugteile sicherstellen. „Anhand der Zeugenaussagen sowie der gesicherten Beweismittel wird nun nach dem Unfallfahrer ermittelt“, heißt es in der Polizei-Meldung weiter.