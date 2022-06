Lauchas Coach vor dem Pokal-Endspiel: „Ebenbürtige Gegner“

Zeitz/Laucha - Zwei bisherige Landesklasse-Konkurrenten, die in der kommenden Saison aber in unterschiedlichen Spielklassen um Punkte kämpfen werden, treffen am Samstag im Finale des Burgenlandpokals aufeinander: der gastgebende 1. FC Zeitz und der BSC 99 Laucha. Als Sieger der Staffel 9 sind die Elsterstädter in die Landesliga aufgestiegen; die Gäste aus der Glockenstadt haben mit Rang drei ihr bestes Ergebnis seit 30 Jahren erzielt (wir berichteten). Im Endspiel, das morgen ab 17 Uhr im Zeitzer Ernst-Thälmann-Stadion ausgetragen wird (siehe auch„Splitter“), könnte das Team von der Unstrut seinen Cupgewinn von 2019, als es im Endspiel in Weißenfels den FC ZWK Nebra bezwang, wiederholen. Über die Erfolgsaussichten und Herangehensweise der Gäste, deren aktuelle personelle Lage und auch schon über die kommende Saison sprach Redakteur Torsten Kühl mit dem Trainer des BSC Laucha, Ronny Starch.

Ronny Starch ist Trainer der Landesklasse-Fußballer des BSC 99 Laucha. (Foto: Archiv/Löffler)

Sie hatten im Vorfeld ein wenig mit dem späten Termin dieses Pokal-Endspiels gefremdelt. Wie konnten Sie Ihre Schützlinge so lange fit und bei Laune halten?

Ronny Starch: Für ein Pokalfinale muss man niemanden noch extra motivieren. Das war also kein Problem, 14 Tage an die Saison dranzuhängen. Wir freuen uns alle auf dieser Partie. Trotzdem wird die Sommerpause dadurch natürlich zwei Wochen kürzer ausfallen. Das ist schade, aber nicht zu ändern.

Die Zeitzer sind nicht nur wegen ihres Heimvorteils, sondern auch von der Papierform her - als Aufsteiger zur Landesliga - der Favorit in dieser Partie. Wie wollen Sie den Elsterstädtern beikommen?

Ronny Starch: Unbestritten haben die Zeitzer eine gute Saison hinter sich. Aber auch wir haben eine sehr gute Serie gespielt, sind mit unserem dritten Platz äußerst zufrieden. Wenn man bedenkt, unter welchen Voraussetzungen - der 1. FC mit einem offenbar ziemlich hohen Etat und wir als kleiner Verein - diese Ergebnisse zustande gekommen sind, dann müssen wir uns sicher nicht verstecken. Ich denke, es werden zwei ebenbürtige Gegner aufeinandertreffen. Zu unserer taktischen Ausrichtung möchte ich vorher freilich nicht zu viel verraten. Fakt jedoch ist: Wir müssen komplett als Mannschaft einen sehr guten Tag erwischen. Und natürlich wollen wir gewinnen.

Ärgern Sie sich im Nachgang, dass sich Ihr Verein nicht für die Austragung des Pokal-Endspiels beworben hat?

Ronny Starch: Nein. Die Elsterstädter waren, glaube ich, der einzige Bewerber. Sie haben einen wunderschönen Fußballplatz, es ist tolles Wetter angesagt, wir fahren gern nach Zeitz.

Wie ist die personelle Situation im BSC-Lager vor diesem Finale?

Ronny Starch: Christopher Schumann ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre im Halbfinale wieder dabei. Eigentlich sind fast alle an Bord. Ein Spieler fehlt arbeitsbedingt, ein anderer wegen einer Jugendweihe in der Familie.

Gibt es einen Plan für die mögliche Siegerparty? Und sind die Pokalsieger-Shirts schon bedruckt?

Ronny Starch: Ich weiß gar nichts dazu. Das macht alles unser Vorstand. Ich gehe entspannt an die Sache, denke aber mal, dass etwas vorbereitet ist. Ich würde mir jedenfalls nach dem Abpfiff gern so ein Sieger-T-Shirt überziehen.

Wann startet Ihre Mannschaft in die Vorbereitung auf die kommende Saison? Gibt es Veränderungen im Kader?

Ronny Starch: Wir werden Ende Juli wieder mit dem Training beginnen. Denn die Jungs sollten schon mindestens vier Wochen Pause haben. Die Planungen zur Saisonvorbereitung laufen, sind aber noch nicht abgeschlossen. Unser Team bleibt zusammen. Mit Marvin Christiani vom Kreisoberligisten FC ZWK Nebra haben wir bereits einen Neuzugang. Er ist ein junger, talentierter Offensivspieler, der nach Laucha gezogen ist und auf den wir uns sehr freuen.

Splitter zum Pokal-Endspiel

Der Weg ins Finale: BSC 99 Laucha - Ausscheidungsrunde: SV Kretzschau 3:1 (A); erste Hauptrunde: SV Kaiserpfalz 2:0 (A); Achtelfinale: Baumersrodaer SV 1:0 (A); Viertelfinale: SG Lossa/Rastenberg 1:0 nach Verlängerung (A); Halbfinale: Wacker Wengelsdorf 2:0 (H);

1. FC Zeitz - Ausscheidungsrunde: FC RSK Freyburg 5:0 (H); erste Hauptrunde: Grün-Gelb Osterfeld 2:0 (A); Achtelfinale: SV Spora 3:0 (H); Viertelfinale: Blau-Weiß Bad Kösen 4:0 (A); Halbfinale: SV Mertendorf 7:0 (A). Der Sieger des Burgenlandpokals qualifiziert sich für den Landespokal 2022/23.

Schiedsrichter der Partie ist Lutz Marschhausen vom SV Wacker Wengelsdorf. An den Seitenlinien unterstützen ihn Uwe Nürnberger (Weißenfelser FV Schwarz-Gelb) und Max Wagner (SV Großgrimma). Sebastian Proft vom SV Eintracht Profen wird die Funktion des vierten Offiziellen übernehmen.

Ab 13.30 Uhr treffen im Endspiel des Reservepokals (nach zehnjähriger Abstinenz dieses Wettbewerbs) die Zweitvertretungen des 1. FC Zeitz und des SV Eintracht Profen aufeinander. Der Sieger dieser Partie nimmt in der kommenden Saison 2022/23 am Burgenlandpokal teil. Referee dieser Partie ist Carsten Kreft (TSV Tröglitz); seine Assistenten sind Daniel Göttel (Blau-Weiß Grana) und Jens Sittel (SV Hohenmölsen). Als vierter Offizieller wird René Franke vom SSC Weißenfels agieren.

Die Kassen im Zeitzer Ernst-Thälmann-Stadion werden am Samstag gegen 12 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt (Kinder ab 14 Jahre, Rentner, Studenten, Schüler, Schwerbehinderte) drei Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. cz/tok