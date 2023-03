Bad Kösen/Leißling/ag - Der Bad Kösener Tierpark kann nach Aussage von Landrat Götz Ulrich (CDU) möglicherweise zum Monatsende wieder öffnen. Dort war Ende Januar bei einem Schwan die Vogelgrippe amtlich festgestellt worden. Der Tierpark musste geschlossen und weiteres Geflügel getötet werden.

Beim Kreisbauerntag am Donnerstag in Leißling sagte Ulrich: „Wir führen weiterhin regelmäßige Kontrollen durch. Sollten die Ergebnisse negativ sein, besteht die Aussicht, den Park Ende März für Besucher zugänglich zu machen.“ Die Vogelgrippe war eines der Themen, die Ulrich in seinem Grußwort an den Bauerntag ansprach.