Die Drittliga-Männer des HCB gewinnen in Hannover und bauen ihr Polster nach unten aus. Auch die Oberliga-Frauen des Clubs jubeln auswärts.

Hannover. - Zum dritten Mal in Folge nicht verloren, dabei fünf Punkte geholt. So langsam kommen die Drittliga-Handballer des HC Burgenland unter ihrem neuen Trainer Fabian Kunze ins Rollen. Durch den überraschend deutlichen 28:21-Erfolg am Samstagabend beim TSV Anderten hat der Aufsteiger sein Polster zur Abstiegszone - die letzten drei Plätze - etwas ausbauen können. Es sind jetzt drei Zähler.