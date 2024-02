Bereits vor einer Woche nahmen der leitende Arzt, Florian Prims, und sein Team die Arbeit in den neuen Räumen der MVZ-Praxis für Hämatologie und Onkologie im SRH-Klinikum Naumburg auf. Am Valentinstag 2024 wurde zur feierlichen Eröffnung ein Blick in die drei Therapieräume geworfen.

(Foto: Andreas Löffler)