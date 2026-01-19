Verkehr und Tourismus im Burgenlandkreis Kräftiger Anschub für Radwegebau: Welche neuen Strecken in diesem Jahr gebaut werden

In der Verbandsgemeinde Unstruttal werden in diesem Jahr zwei neue Strecken neu gebaut. Aus dem Sondervermögen erhofft sich zudem der Kreis Geld für Projekte. Ein landkreisübergreifendes Großvorhaben stockt allerdings. Ein Überblick.