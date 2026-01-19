Verkehr und Tourismus im Burgenlandkreis Kräftiger Anschub für Radwegebau: Welche neuen Strecken in diesem Jahr gebaut werden
In der Verbandsgemeinde Unstruttal werden in diesem Jahr zwei neue Strecken neu gebaut. Aus dem Sondervermögen erhofft sich zudem der Kreis Geld für Projekte. Ein landkreisübergreifendes Großvorhaben stockt allerdings. Ein Überblick.
19.01.2026, 16:48
Freyburg - Der Radwegebau und Radwegeausbau ist im Land zunehmend in den Fokus gerückt. Allein zwei neue Strecken werden in der Verbandsgemeinde Unstruttal realisiert.