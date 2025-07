Die Europameisterschaft in der Schweiz bricht Rekorde. Hierzulande ist der Trend aber rückläufig. Nur noch in Freyburg und Naumburg gibt es Teams.

Naumburg/Freyburg. - Rekord-Zuschauerzahlen in den Stadien und vor den TV-Geräten, viral gehende Heldinnen-Taten der deutschen Mannschaft, die am Mittwochabend die Chance hat, ins Finale einzuziehen: Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz sorgt derzeit auf vielerlei Ebenen für Furore.