Unfall in Naumburg Kollision zweier Autos in Kösener Straße - Vier Personen leicht verletzt - Langer Stau auf B 87

In der Kösener Straße in Naumburg ereignete sich am Mittwoch ein Unfall. Zwei Autos kollidierten, vier Personen wurden dabei leicht verletzt - darunter ein Kind. Der Sachschaden ist hoch.