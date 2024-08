Auf der Landesstraße 207 stießen am Sonntagnachmittag zwei Pkw zusammen. Drei Personen wurden dabei verletzt, davon eine schwer. Neben Polizei und Rettungsdienst waren mehrere Feuerwehren im Einsatz.

Freyburg/cm - Ein schwerer Unfall mit drei verletzten Personen ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 207 bei Freyburg. Nahe dem Abzweig Großjena waren zwei Pkw zusammengestoßen, als eine 62-jährige Autofahrerin aus Richtung Großjena kommend mit ihrem Wagen auf die L 207 auffahren wollte. Durch den Zusammenprall überschlug sich das zweite Fahrzeug und landete auf dem Dach im Straßengraben, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Durch den Unfall wurden zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein weiterer, der 70-jährige Fahrer des zweiten Pkw, wurde schwerverletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verflogen. Neben Polizei und Rettungsdienst waren mehrere Feuerwehren im Einsatz.